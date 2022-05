The Elder Scrolls V: Skyrim: giocatrice si è ricreata in modo perfetto nel gioco

AureliaRiddle, una giocatrice di The Elder Scrolls V: Skyrim, è diventata famosa per essersi ricreata in gioco in modo praticamente perfetto.

Inoltre, dopo aver realizzato il suo modello, ha rifatto in gioco anche suo padre, tanto per rendere la sua famiglia più presente.

AureliaRiddle e suo padre in Skyrim

Quanto tempo pensate che abbia impiegato per farcela? Circa due ore a modello. Non moltissimo, considerando il risultato finale. Per riuscire ha utilizzato delle mod che aggiungono degli slider all'editor e delle teste più dettagliate. Inoltre ne ha installate altre per migliorare la qualità delle texture e degli occhi, in modo da far sembrare i personaggi più realistici.

Per ottenere risultati simili, AureliaRiddle consiglia di scattare almeno due foto di se stessi, una frontale e una di profilo e usatele come riferimenti, magari dopo averle stampate. In alternativa si può utilizzare uno specchio, ma con le foto è più facile.

Nelle foto cercate di apparire il più naturali e rilassati possibile. Infine, ricordate che userete solo metà del volto, perché l'altra metà sarà semplicemente specchiata. Gli editor dei videogiochi consentono di creare solo volti simmetrici.