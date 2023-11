Deep Down, Capcom ha nuovamente rinnovato il trademark del gioco

Capcom ha nuovamente rinnovato il trademark di Deep Down, il gioco annunciato nel 2013 per PS4 che però non ha mai visto la luce, e che la casa giapponese non sembra voler abbandonare.

L'ultimo aggiornamento in merito al progetto risale a un paio di anni fa, quando Shawn Layden ha riferito di non avere idea di che fine abbia fatto il gioco, probabilmente fermo in un limbo da cui potrebbe anche non uscire mai.

Un gran peccato, visto che a livello di ambientazione e atmosfere il titolo diretto dall'ormai ex Yoshinori Ono aveva sicuramente qualcosa da dire e l'abbiamo anche provato al Tokyo Game Show.