Deus Ex 3 in uscita su PS5 e Xbox Series X, annuncio a breve secondo un leaker

Deus Ex 3, terzo episodio della serie dopo Human Revolution e Mankind Divided, sarebbe in uscita su PS5 e Xbox Series X, stando a quanto riportato da un sedicente leaker su Reddit.



"Deux Ex tornerà con la next-gen", recita il post di questa fonte anonima. "Square Enix sta lavorando a un sequel di Mankind Divided."



Quando gli è stato chiesto se il reveal avverrà a breve, il leaker ha risposto: "Un annuncio ufficiale e/o un teaser sono in arrivo presto."



Considerando le tempistiche, probabilmente Deus Ex 3 sarà una produzione cross-gen, ma al momento anche i dettagli del leak sono scarsi e non è chiaro se sia stata Eidos Montreal a occuparsi dello sviluppo.