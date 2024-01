Il Deus Ex cancellato non sarebbe stato un seguito, secondo il doppiatore di Adam Jensen

Come vi abbiamo già segnalato, Embracer ha licenziato 97 sviluppatori di Eidos e, secondo un report, ha anche cancellato un gioco di Deus Ex che era in produzione da un paio di anni. Proprio riguardo a questo progetto Elias Toufexis, ovvero il doppiatore del protagonista della saga più recente - Adam Jensen -, ha affermato di non essere stupito e ha indicato qualche dettaglio.

Toufexis ha twittato affermando: "vi avevo detto che non sarebbe successo" e ha detto a PC Gamer: "devo essere onesto, ci ho rinunciato molto tempo fa".

Toufexis sembra convinto che qualsiasi progetto di Deus Ex al quale Eidos Montreal stesse lavorando non sarebbe stato una continuazione della storia di Adam Jensen, iniziata nel 2011 con Human Revolution e lasciata incompiuta dopo Mankind Divided del 2016.

"Non ero sotto NDA e non mi hanno mai chiamato", ha dichiarato Toufexis a PCG, precisando su Twitter che "se stavano lavorando a un Deu sEx da due anni e non mi avevano ancora contattato, c'è una buona probabilità che non fosse comunque una storia di Jensen".