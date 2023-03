Diablo 4: di inXile lo spot più bello per il gioco, con possessioni demoniache e voli dalle finestre

InXile ha realizzato una specie di spot, più un filmato celebrativo, per il lancio della beta di Diablo 4. Dura più di un minuto ed è pieno di possessioni demoniache e gente che si butta dalle finestre.

Va bene, c'è solo un posseduto e un volo dalla finestra, ma non sottilizziamo. Il video, che potete vedere allegato al tweet sottostante, è tutto incentrato sul fatto che "Diablo significa diavolo in spagnolo". Pare che ripetendolo tante volte di fronte un tuo collega di lavoro ignaro ti consenta di succhiargli l'anima.

La parte migliore dello spot è sicuramente la sua spontaneità e il fatto che chi lo ha realizzato sembra essersi davvero divertito molto.

InXile non è nuova a realizzare filmati promozionali per i giochi di altri team di sviluppo. Ad esempio nel recente passato ha fatto qualcosa di simile per il lancio di Scorn. Più recentemente ne ha dedicato uno all'annuncio della data d'uscita di Starfield.