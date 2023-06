Diablo 4: PlayStation Plus e Xbox Live Gold sono obbligatori per giocare?

Siamo ormai vicinissimi al lancio di Diablo 4 e in questi giorni c'è un interrogativo che sta arrovellando molti utenti: per giocare serve obbligatoriamente un abbonamento a PlayStation Plus o Xbox Live Gold? E vale anche per i contenuti single-player? Proviamo a fare un po' di chiarezza.

Solitamente la questione è molto semplice, visto che come probabilmente saprete PlayStation Plus e Xbox Live Gold sono necessari per giocare in multiplayer online (ad eccezione dei free-to-play). Tuttavia, quando si parla di un gioco come Diablo 4, che richiede una connessione perenne e getta i giocatori in un mondo condiviso con altri utenti, le cose si fanno un po' più complicate e c'è da dire che le comunicazioni ufficiali da parte di Blizzard non sono state cristalline in tal senso, generando parecchia confusione in rete.

Facciamo chiarezza: di base per giocare a Diablo 4 non servono PlayStation Plus e Xbox Live Gold.

Tuttavia i due abbonamenti di Sony e Microsoft sono obbligatori per multiplayer online e "alcune" funzioni online.

La conferma arriva direttamente da un post del blog ufficiale di Diablo 4, che recita:

"Non sarà necessario possedere un abbonamento attivo a Xbox Live Gold o PlayStation Plus per giocare a Diablo IV durante i fine settimana dell'open beta e d'accesso anticipato. [...] All'uscita di Diablo IV, sarà necessario possedere un abbonamento attivo a Xbox Live Gold o PlayStation Plus per accedere ad alcune delle funzioni multigiocatore del gioco."

Quali sono dunque le funzioni multigiocatore di Diablo 4 che richiedono obbligatoriamente un abbonamento a PlayStation Plus e Xbox Live Gold? In questo caso purtroppo Blizzard non ha offerto indicazioni precise. Ma basandoci su un tweet del global community development director Adam Fletcher, apprendiamo che queste includeranno il PvP, la chat e la possibilità di formare dei party con amici e altri giocatori online.

Possiamo invece escludere la co-op locale "da divano", visto che il tutto avviene con la medesima console.

Tuttavia rimangono altri dubbi da scogliere. Ad esempio, potremo vedere comunque gli altri utenti online nel mondo di gioco anche senza PS Plus o Xbox Live Gold? Sarà possibile partecipare agli scontri contro i World Boss come Ashava, visto che non richiedono obbligatoriamente di formare un party? Sarà possibile accedere alle aree speciali chiamate "Campi dell'Odio", pur non potendo partecipare al PvP? Purtroppo per il momento non abbiamo trovato risposte ufficiali chiare al proposito, dunque non ci resta che attendere il lancio in Accesso Anticipato di Diablo 4, in programma per venerdì 2 giugno, per scogliere ogni dubbio in merito.