Diablo 4, un trailer di lancio a base di gameplay per l'action RPG di Blizzard

Diablo 4 è protagonista di uno spettacolare trailer di lancio a base di gameplay che presenta in maniera molto efficace le classi, le meccaniche di gioco e i nemici che troveremo all'interno dell'atteso action RPG targato Blizzard.

In uscita il 6 giugno su PC, PlayStation e Xbox, Diablo 4 ci vedrà tornare nell'affascinante e insidiosa ambientazione della serie, alle prese con missioni man mano più complesse, che dovremo portare a termine per ottenere le ricompense necessarie a progredire.

Il trailer sintetizza molto bene i contenuti dell'esperienza in termini di scenari e combattimenti: se c'è una cosa che al titolo Blizzard di certo non mancherà sarà la sostanza: preparatevi a investire davvero un bel po' di ore per cimentarvi con tutto ciò che avrà da offrire.

Il gioco più oscuro e tragico della saga, Diablo 4 potrebbe essere protagonista di un lancio privo di scivoloni grazie ai diversi test effettuati finora proprio per mettere alla prova i meccanismi, la struttura e il comparto online.