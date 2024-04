Diablo, una serie TV come Fallout potrebbe funzionare? Rod Fergusson ne è convinto

Una serie TV dedicata a Diablo potrebbe funzionare come accaduto con Fallout? Secondo Rod Fergusson, coordinatore del franchise Blizzard, la risposta è sì, sicuramente.

"Penso che potrebbe certamente funzionare", ha detto Fergusson. "Una delle cose che più mi piace di Diablo come proprietà intellettuale è che possiede temi con cui è possibile relazionarsi, visto che parla dello scontro tra le forze della luce e quelle degli inferi, bene contro male."

"Credo si tratti di una formula che possa essere tradotta molto bene in una serie televisiva" come quella di Fallout, appena rinnovata per una seconda stagione. "Mi piacerebbe avere già oggi qualcosa da dirvi in proposito, ma in termini di idea generale penso possa funzionare? Sicuramente."

Per fare un esempio, "Edgerunners, l'adattamento animato di Cyberpunk 2077, è una delle produzioni che più mi hanno conquistato, e di recente ci sono stati molti grandi show di questo tipo." Il riferimento immaginiamo sia a The Last of Us e, in misura minore, Halo.