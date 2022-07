Diritto all'aborto: itch.io lancia un bundle di supporto con quasi 800 prodotti a 10 dollari

Il negozio digitale itch.io ha lanciato l'Indie Bundle for Abortion Funds, pensato per supportare la campagna sul diritto all'aborto, messo in discussione dalla Corte Suprema USA che ha stracciato la sentenza Roe v. Wade, aprendo ai singoli stati la possibilità di fare leggi autonome sulla materia, di cui hanno subito approfittato gli stati ultra conservatori come il Texas.

Il bundle è attualmente composto da 792 prodotti, che possono essere acquistati per appena 10 dollari (naturalmente chi vuole può offrire di più). Parliamo di "prodotti" perché il lungo elenco comprende videogiochi, giochi cartacei, riviste digitali e quant'altro.

Pagina ufficiale dell'Indie Bundle for Abortion Funds

Calico è uno dei giochi compresi nel bundle

Al momento di scrivere questa notizia, sono stati già raccolti 72.211,31 dollari. Quindi è stato ampiamente superato l'obiettivo iniziale di 50.000 dollari, nonostante manchino più di nove giorni alla fine della campagna.

Il 100% di quanto raccolto andrà al Collective Power Fund del National Network for Abortion Fund, che userà i soldi per finanziare i fondi pro-aborto sparsi in più di venti stati USA, con particolare attenzione per quelli in cui è più difficile abortire.