Disney Domination: dettagli sul presunto picchiaduro in stile Smash Bros.

Proseguono le voci di corridoio su Disney Domination, il presunto progetto legato a una sorta di picchiaduro cross-over sullo stile di Smash Bros., che non è ancora stato annunciato ma continua a trapelare attraverso alcuni leak non confermati, con ulteriori dettagli emersi di recente.

In base a quanto riferito, viene confermato che il progetto Disney Domination sia una sorta di risposta alla serie Smash Bros., o più precisamente al recente MultiVersus di Warner Bros. Vista anche la vicinanza tematica di molte serie che sarebbero presenti al suo interno. Anche in questo caso, si tratterebbe di un picchiaduro con elementi action platform incentrato sui numerosi franchise posseduti da Disney.

Considerando la quantità di proprietà intellettuali gestite dalla compagnia, non mancherebbe certo la scelta per i personaggi, che comprenderebbero i super-eroi Marvel, i cartoni classici Disney e anche un'ampia serie di riferimenti a serie TV e animate come i Griffin, per fare un esempio.

In un recente post su Reddit da parte di un presunto leaker, emerge che Disney Domination dovrebbe contenere fino a 55 personaggi al lancio, tra campagna single player da 60 livelli e multiplayer. Ci saranno molte modalità online, inclusa la battaglia a 12 giocatori, missioni e altro.

Prevista una sorta di lounge in cui i giocatori possono incontrarsi e condividere contenuti, grazie anche alla possibilità di modificare livelli, personaggi e altri elementi del gioco. Lo stile grafico dovrebbe essere particolare, con Unreal Engine 5 utilizzato come motore di base. Secondo una voce particolarmente selvaggia, sembra che sia sviluppato da un team interno a Square Enix, ma non c'è alcuna conferma sulla questione.

A questo punto, attendiamo di sapere qualcosa di ufficiali, quantomeno sull'esistenza o meno di questo progetto, che arriverebbe in un periodo particolare considerando che MultiVersus è stato recentemente rimosso dagli store in attesa di un futuro ritorno in nuova versione.