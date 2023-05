The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in forte sconto con il coupon di maggio su eBay Italia

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare una copia Switch di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Lo sconto, contando anche il coupon "MAGGIO23EDAYS", è di 14.75€, ovvero del 21%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il gioco è 69.99€. Si tratta di uno sconto enorme per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sia perché è appena stato pubblicato, sia perché di norma Nintendo non fa offerte sui propri titoli di punta. È credibile che non sarà possibile trovarlo a un prezzo più basso per lungo tempo.

Il venditore è monclick-italia con il 95.6% di feedback positivo. La spedizione è gratuita e avviene in tre giorni. Il pagamento è possibile con PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il più recente gioco di Nintendo ed è considerato dall'intera stampa mondiale un capolavoro. Si tratta inoltre del primo gioco al quale abbiamo assegnato 10 su 10. Chiaramente è un videogioco da non perdere e questo sconto è un'ottima occasione.