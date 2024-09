Disney+ è disponibile in offerta a un prezzo bassissimo per tre mesi

Disney+ ha lanciato un'interessante iniziativa promozionale che può invogliare chiunque non sia già abbonato al servizio, potendo effettuare una sottoscrizione in offerta speciale al prezzo di soli 1,99€ al mese per i primi tre mesi di utilizzo.

Si tratta del piano Standard con Pubblicità, dunque è il tier minimo tra quelli disponibili per Disney+, ma a questo prezzo può comunque risultare interessante per iniziare a prendere dimestichezza con il servizio di streaming video, considerando anche che tre mesi non sono pochi e consentono un accesso comodo al catalogo.

Potete effettuare la sottoscrizione a questo indirizzo sul sito ufficiale, dopo i primi tre mesi a 1,99€, il servizio passa al prezzo standard di 5,99€, ma è comunque possibile disattivare il rinnovo e dunque utilizzare solo i tre mesi iniziali al prezzo promozionale, nel caso non si voglia procedere con un impegno più a lungo termine.