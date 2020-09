Disney+, una nuova serie Marvel con Nick Fury interpretato da Samuel L. Jackson

Disney+ ha in lavorazione una nuova serie Marvel legata al Marvel Cinematic Universe, che vedrà il ritorno di Samuel L. Jackson nel suo ruolo ormai storico di Nick Fury, secondo quanto riportato da Variety.

Non ci sono ancora dettagli precisi su questa nuova serie TV, né sul protagonista effettivo della serie, dunque non sappiamo che Nick Fury sarà il personaggio principale o un elemento ricorrente del cast, in ogni caso sappiamo che Jackson sarà presente nel ruolo che l'ha reso una presenza costante in tutto l'MCU.

Sappiamo inoltre che Kyle Bradstreet è incaricato di scrivere la sceneggiatura e fare da produttore esecutivo al progetto, che è ovviamente prodotto da Marvel Studios. Tutto questo viene riportato da Variety in maniera non ufficiale, visto che i portavoce dei diretti interessati non hanno ancora commentato la questione.

Samuel L. Jackson ha interpretato Nick Fury dal 2008, ovvero dal primo film di Iron Man e specificamente dalla scena post-titoli di coda in cui compare per la prima volta il personaggio, agli albori dell'MCU, dunque è una presenza veramente storica e da sempre legata all'universo in questione.

Restiamo dunque in attesa di sapere praticamente tutto su questa nuova serie TV di Disney+ da parte di Marvel, da cui di recente abbiamo visto il trailer italiano per WandaVision. Nel frattempo, è emerso anche che Falcon & the Winter Soldier arriverà in ritardo per colpa del COVID-19.