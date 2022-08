Disney Plus aumenta di prezzo nella versione senza pubblicità, per ora negli USA

Disney Plus ha confermato i prezzi dei nuovi livelli di abbonamento e il risultato finale è che la versione senza pubblicità subirà un aumento, per il momento per quanto riguarda gli USA. In pratica, la versione con pubblicità costerà 7.99 dollari, ovvero il precedente prezzo della versione senza pubblicità. Quest'ultima salirà a 10.99 dollari.

Ripetiamo che questo aumento di prezzo è legato per il momento solo agli Stati Uniti d'America e sarà attivo dall'8 dicembre 2022. In tale data, gli utenti potranno scegliere tra un servizio con o senza pubblicità. Chi non vuole spendere di più al mese per Disney Plus rispetto a prima dovrà accettare le pubblicità. L'aumento in caso sarebbe di tre dollari, ovvero del 38%.

Rimane in ogni caso la possibilità di fare un abbonamento annuale senza pubblicità da 109.99 dollari, che permette di risparmiare 21.89 dollari. Negli Stati Uniti è poi disponibile anche un bundle che include l'accesso a Hulu ed ESPN+, altri servizio della compagnia. In tal caso, si parla di 9.99 dollari (con pubblicità) o 12.99 dollari (senza pubblicità) al mese.

La presenza di più opzioni per l'abbonamento è cosa buona, ma chiaramente l'aumento di prezzo non farà piacere agli abbonati. Dovremo capire inoltre come si comporterà Disney Plus in altri mercati, prima di tutto quello italiano.

Al momento della scrittura non ci sono informazioni per l'Italia e il prezzo è ancora 8.99€ al mese senza pubblicità, con un'opzione di 89.90€ per un intero anno.

