Mortal Kombat Legends Snow Blind: primo trailer ufficiale per la serie animata

Warner Bros. Animation ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Mortal Kombat Legends Snow Blind, la serie animata dedicata alla saga di picchiaduro di WB.

Il trailer mostra Kenshi che sembra pronto a scontrarsi con Kano, uno degli antagonisti più noti della saga. Il filmato di Mortal Kombat Legends Snow Blind è stato condiviso anche tramite Twitter, dove Warner Bros. ha scritto che "La tempesta sta arrivando".

Mortal Kombat Legends Snow Blind è il terzo prodotto animato dedicato alla saga videoludica ed è il seguito di Scorpion's Revenge e Battle of the Realms. La nuova serie propone un nuovo punto di vista su un iconico lottatore: Kenshi si scontrerà con Kano, che ha attaccato il villaggio del protagonista. Kenshi diventa però cieco e sarà allenato da Sub-Zero, che lo preparerà per la lunga strada che ha di fronte.

Mortal Kombat Legends Snow Blind includerà anche altri personaggi noti, come Kabal, Kira, Kobra e Erron Black. Nel trailer vediamo anche Shang Tsung e Tremor.

Rimanendo in tema, sappiamo anche che un seguito del film del 2021 è in lavorazione. Invece, non c'è alcun annuncio in programma dedicato ai giochi per l'Evo 2022.