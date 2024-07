Un display che si adatta in tempo reale ai nostri occhi: NeuralDisplay di Kopin sembra una rivoluzione per VR e AR

Kopin, azienda impegnata nel settore dei microdisplay, ha raggiunto una pietra miliare nello sviluppo della sua innovativa tecnologia NeuralDisplay. Si tratta di un display micro-OLED da 1,5 pollici con una risoluzione di 3840 x 3840 pixel e una luminosità massima di 10.000 candele (candela è l'unità di misura standard dell'intensità luminosa, un nit è infatti un candela per metro quadro: cd/m²), ma la vera novità risiede nella sua struttura a quattro pixel.

Oltre ai tradizionali sub-pixel rossi, verdi e blu, NeuralDisplay integra un quarto pixel dotato di un sensore di immagine. Questo sensore, operante in monocromia, misura la luce riflessa dagli occhi dell'utente, raccogliendo dati sulla direzione dello sguardo, la posizione degli occhi rispetto allo schermo e la dilatazione delle pupille.

Le specifiche dei NeuralDisplay di Kopin

I dati raccolti vengono elaborati da un modello di intelligenza artificiale che, in tempo reale, regola luminosità e contrasto del display in base alle specifiche caratteristiche visive dell'utente. Il risultato è un'esperienza visiva personalizzata e ottimizzata, che tiene conto delle peculiarità di ciascun individuo.

NeuralDisplay integra inoltre un sistema di eye-tracking, eliminando la necessità di telecamere esterne: questo dovrebbe rendere i visori AR/VR che sfrutteranno questa tecnologia più leggeri e compatti, oltre che più economici (almeno nel lungo periodo). I dati raccolti dai sensori di immagine vengono elaborati da un acceleratore AI integrato, garantendo una latenza minima e regolazioni in tempo reale per adattarsi alla velocità della percezione visiva umana.

Dopo una lunga fase di sviluppo teorico, in collaborazione con il laboratorio di Computer Science & Artificial Intelligence del MIT, NeuralDisplay è entrata nella fase di test Alpha, un passaggio cruciale per verificarne le funzionalità in un ambiente controllato. I test si concentrano sugli algoritmi di eye-tracking, sulle regolazioni dinamiche del display e sulle prestazioni del processore AI. I feedback raccolti serviranno a identificare e risolvere eventuali problemi, in vista del lancio commerciale.

La tecnologia NeuralDisplay di Kopin rappresenta un'innovazione significativa nel campo dei display, con il potenziale di rivoluzionare l'esperienza utente nei dispositivi AR/VR insieme ad altre nuove tecnologie come ilMicro Display LG OLED 4K da 10.000 nit. L'integrazione di sensori di immagine e intelligenza artificiale apre nuove prospettive per la personalizzazione e l'ottimizzazione dell'esperienza visiva, aprendo la strada a un futuro in cui i dispositivi si adatteranno sempre di più alle esigenze individuali degli utenti.

E voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.