Disponibile la demo di The Last Hour of an Epic To The Moon RPG, l'inizio e la fine della serie di Freebird Games

L'annuncio è stato accompagnato da una presentazione che chiarisce la natura dell'esperienza: anziché proporre una porzione iniziale del gioco completo, la demo contiene materiale originale realizzato appositamente per l'occasione . In questo modo, chi la prova non si troverà a ripercorrere gli stessi contenuti quando sarà disponibile la versione definitiva.

Cosa offre la demo

Secondo quanto spiegato da Kan, autore del progetto, la demo offre un'esperienza relativamente breve, della durata indicativa di circa 15 minuti, ma abbastanza ricca da fornire un'idea delle caratteristiche del gioco. L'obiettivo è permettere ai giocatori di familiarizzare con le meccaniche e con la direzione artistica, mostrando al tempo stesso le ambizioni del nuovo capitolo.

"È anche la prima volta che facciamo un salto così importante in termini di qualità produttiva, passando dal 1990 al 1995!", ha commentato Kan, riferendosi ironicamente all'evoluzione dello stile grafico. Il cambiamento riguarda soprattutto la pixel art e i disegni dei personaggi, sui quali il team ha lavorato con particolare attenzione. L'autore ha sottolineato di essere orgoglioso del contributo degli artisti, evidenziando l'impegno dedicato alla realizzazione delle nuove illustrazioni.

La premessa narrativa gioca invece con uno degli elementi tipici dei giochi di ruolo giapponesi: l'avventura comincia quando il gruppo è già arrivato alla fine di un lunghissimo viaggio. La presentazione invita infatti a caricare un salvataggio con 999 ore di gioco e a unirsi alla squadra composta da Neil, Eva, Roxie e Rob mentre raggiunge l'ingresso dell'ultimo dungeon di un ipotetico GDR da mille ore.

Il risultato è un'avventura concentrata sull'ora finale di una campagna epica, con tanto di combattimenti a turni, boss da sconfiggere e abilità speciali. Tra gli attacchi mostrati figurano Corn Pop di Eva, Flowing Lotus di Rob, Take It to the Face di Neil e Minigun di Roxie.

Il progetto riunirà inoltre personaggi provenienti da To the Moon, Finding Paradise e Impostor Factory, coinvolgendoli in una nuova storia incentrata su un misterioso antagonista che si trova in cima a una torre. Gli sviluppatori descrivono Last Hour RPG come l'inizio e la conclusione della serie To the Moon, suggerendo quindi un ruolo significativo del gioco nel percorso narrativo della saga.

L'uscita del gioco completo è prevista per il 2027. Kan ha infine anticipato che arriveranno ulteriori novità nel giro di un paio di settimane. Nel frattempo, gli interessati possono provare la demo e aggiungere il titolo alla lista dei desideri.