DOOM Eternal: Denuvo verrà rimosso con il prossimo aggiornamento, conferma id Software

DOOM Eternal ha appena ricevuto l'applicazione di Denuvo ma a quanto pare id Software ha già confermato che questo verrà rimosso con il prossimo aggiornamento al gioco, considerando le reazioni fortemente negative degli utenti PC nei confronti dell'iniziativa.

DOOM Eternal era stato aggiornato solo la settimana scorsa con una versione considerata invasiva di Denuvo Anti-Cheat, un software che si pone lo scopo di combattere l'utilizzo dei cheat nei giochi, ma anche questo si porta dietro le consuete polemiche che circondano questo sistema.

Nonostante le rassicurazioni sul fatto che il software Anti-Cheat che agisce a livello del kernel sia poco invasivo, l'utenza PC ha avviato da tempo una campagna anti-Denuvo che non intende fermarsi di fronte a niente e i risultati si sono visti subito all'annuncio dell'introduzione del software in DOOM Eternal, con immediate reazioni negative da parte dei giocatori.

Sul fatto che il software abbia effettivamente influssi negativi o meno sulle performance del gioco non è ancora facile fare chiarezza: certamente un software che agisce in profondità come Denuvo non può essere considerato non invasivo, ma questo non significa necessariamente che faccia dei danni. Tuttavia, capiamo bene anche il punto di vista di chi ha comprato un gioco originale e vuole essenzialmente usarlo senza incorrere in problematiche aggiuntive, tanto più se ha intenzione di giocare la campagna in single player, visto che in questo caso la tecnologia Denuvo è utilizzata solo per contrastare i cheat.

Per la precisione, il software serviva per proteggere il Battlemode multiplayer e per preparare al meglio il lancio della modalità Invasion, ma i giocatori non ne hanno proprio voluto sapere, a quanto pare.

"Mentre esaminiamo ulteriori soluzioni per la lotta ai cheat in DOOM Eternal, dobbiamo comunque considerare il fatto di garantire ai giocatori che si dedicano alla sola campagna la possibilità di giocare senza il software anti-cheat installato", ha dichiarato id Software, che svelerà ulteriori informazioni su eventuali altre soluzioni anti-cheat nel prossimo futuro.