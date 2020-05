Zack Snyder Justice League è ufficiale, arriva nel 2021 su HBO Max e durerà oltre 4 ore

Zack Snyder Justice League è ufficiale. Il film che fino a poco tempo fa era conosciuto come la Snyder's Cut di Justice League arriverà ufficialmente nel 2021 su HBO Max. Si tratterà di un'esperienza completamente diversa rispetto a quella che è arrivata nei cinema nel novembre 2017 e durerà oltre 4 ore.

A confermarlo sono stati sia il regista che l'emittente televisiva. Per chi non la conoscesse, la Snyder's Cut di Justice League è la "versione originale" di Justice League. Il film della Warner Bros, infatti, fu interamente girato da Zack Snyder. Sfortunatamente il regista dovette abbandonare la lavorazione per colpa di un grave lutto (la morte della figlia) che lo ha allontanato dalle scene per un po' di tempo. Il montaggio è quindi passato nelle mani di Joss Wheldon, che ha usato il materiale a disposizione per creare una versione del film che, però, ha deluso un po' tutti.

Da qualche mese, cominciata a circolare una voce: ovvero che esisteva una versione del film fatta da Snyder (da qui il nome Snyder Cut) che non solo era più fedele al materiale girato, ma riusciva anche a dare maggior spessore a Justice League. Il tamtam mediatico è stato alimentato anche da molti degli attori che hanno partecipato alle riprese, come per esempio Jason Momoa, l'Aquaman del film.

L'esistenza del film aveva quasi assunto dei connotati mitologici, perlomeno fino a oggi: forse grazie alla pausa che il cinema mondiale ha dovuto prendersi a causa del coronavirus, Warner e Snyder si sono messi a lavorare sul materiale a loro disposizione e hanno capito che c'è il potenziale per un rilancio. Per questo il film uscirà su HBO Max nel 2021 con il nome di Zack Snyder's Justice League.

Il film durerà oltre 4 ore e sarà molto diverso da quello visto in questi mesi e, nonostante la lunghezza, probabilmente richiederà nuove scene e nuovi dialoghi per poter essere completato. Oltre che una bella ripassata di effetti speciali sulle scene non utilizzate da Wheldon.

Comunque ora è ufficiale: Zack Snyder's Justice League si farà.

Cosa vi aspettate dalla pellicola?