Shad Gaspard è morto da eroe: gli dobbiamo il Kratos di God of War su PlayStation 4

Probabilmente conoscerete Shad Gaspard, ex star e wrestler della WWE. Due giorni fa era scomparso presso Venice Beach, in California, mentre nuotava con il figlio. Entrambi sono stati sorpresi da alcune onde anomale, ma il ragazzo si è salvato. Apprendiamo ora che la sua è stata la morte degli eroi, destinate ad essere ricordate.

Il suo corpo è stato ritrovato nelle scorse ore, sulle spiagge limitrofe a Venice Beach: Shad Gaspar è stato portato via da un'onda anomala, ma non prima di aver utilizzato le sue ultime energie per consegnare il figlio ai soccorritori, nonostante la corrente fortissima. Lui non ce l'ha fatta, invece. Ve ne parliamo anche perché in un certo modo gli dobbiamo il Kratos di Gof of War su PlayStation 4: difatti si prestò per il motion-capture del personaggio in questione.

Il destino (ammesso che esista) sa essere significativo. Shad Gaspard è morto per proteggere suo figlio, e ha prestato il suo corpo al Kratos di Gof of War: un videogioco che insegna proprio a riflettere sul rapporto tra genitori e figli, tra le altre cose. Una coincidenza notevole, a pensarci col senno di poi. Ogni volta che giocherete a God of War ripensate anche a questa storia, pensate a Shad Gaspard. La sua è una leggenda, come quella di Kratos: le leggende non muoiono.