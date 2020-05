PlatinumGames verrà acquisita da Microsoft? Atsushi Inaba smentisce le voci

PlatinumGames verrà acquisita da Microsoft? Per Atsushi Inaba, uno dei fondatori del team, la risposta è no: sarebbe il contrario di ciò che lo studio giapponese sta cercando di fare.

"Ho sentito delle voci sul fatto che Microsoft avrebbe intenzione di acquistare PlatinumGames, e ho pensato che la gente su internet scrive davvero le cose più strambe. Non abbiamo infatti mai ricevuto alcuna offerta da parte loro", ha spiegato Inaba, mentre la sua squadra si prepara a rivelare il Platinum4.

"Detto questo, non siamo Microsoft e dunque non sappiamo cosa succeda nei loro uffici, né se hanno mai davvero considerato questa possibilità. Non abbiamo mai discusso della cosa, ma credo che anche se l'acquisizione sia stata un'opzione in passato, ora le cose stanno diversamente visto che ci stiamo muovendo nel campo dell'autoproduzione."

"Non è che non ci interessa Microsoft, ma se quel tipo di relazione significherebbe dover lavorare sotto la loro direzione, allora sarebbe l'opposto di ciò che stiamo cercando di fare adesso e limiterebbe le nostre possibilità. Penso che qualsiasi opportunità che vada in qualche modo a restringere la libertà d'azione dello studio sarebbe ben poco auspicabile."

Dunque PlatinumGames ha intenzione di restare una realtà indipendente: fresco del lancio di The Wonderful 101: Remastered, il team giapponese continuerà a dedicarsi ai suoi progetti, fra cui l'atteso Bayonetta 3.