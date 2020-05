PES 2020, la Nazionale Italiana scende in campo per vincere l'UEFA eEuro 2020

La Nazionale Italiana di PES 2020 scenderà in campo nel weekend nella fase a gironi di UEFA eEuro 2020. Gli azzurri dovranno vedersela con la Danimarca, la Turchia e la Serbia nella speranza di superare il turno e accedere alle fasi finali.

La nostra rappresentativa è formata da da Rosario "Npk_02" Accurso, Nicola "nicaldan" Lillo, Carmine "Naples17x" Liuzzi e Alfonso "AlonsoGrayfox" Mereu. Gli azzurri scenderanno in campo a partire dalle 14 del 23 maggio 2020 in diretta sul canale YouTube di PES 2020. Per superare il girone iniziale, l'Italia dovrà avere la meglio di Turchia, Serbia e Danimarca.

Il Girone A è composto da Spagna, Bosnia, Germania e Romania. Il Girone C da Montenegro, Croazia, Olanda e Lussemburgo, mentre il Girone D da Austria, Grecia, Francia e Israele.

Le prime due squadre di ogni girone accederanno alla fase successiva che si giocherà domenica 24 maggio a partire dalle 11. Le semifinali si giocheranno alle 16, mentre la finalissima sarà alle 18:15.

Il torneo mette in palio il titolo di campione di UEFA eEURO 2020, ma anche €100,000 di montepremi. Al team vincitore andranno €40,000.