D4: Dark Dreams Don't Die, alla riscoperta del titolo incompiuto di SWERY

Un paio di settimane fa ci siamo lanciati ad analizzare cosa abbia reso Deadly Premonition tanto speciale e perché dovremmo attendere il sequel, Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, come un atto di fede verso il suo geniale e visionario autore. Hidetaka Suehiro, in arte SWERY, è uno di quei game designer dai quali ci si può aspettare di tutto e lo stesso non si è mai davvero preparati all'esperienza che ci offre. Pensavamo di aver visto abbastanza geniale follia con la melanconica storia di Francis York Morgan e invece, nel 2014, SWERY se ne esce con un titolo sviluppato anche in ottica Kinect. D4: Dark Dreams Don't Die è un'avventura investigativa a episodi, pensata probabilmente seguendo il trend lanciato da The Walking Dead di Telltale, rimasta nella memoria collettiva non tanto per l'eccentricità che la contraddistingue quanto perché purtroppo è un'opera rimasta incompiuta.

E quando si parla di un thriller, non c'è nulla di più angosciante del trovarsi ignari sull'identità del serial killer: è come se, leggendo qualunque romanzo di Jeffery Deaver, nel momento in cui il racconto prende la svolta decisiva ci fossero solo pagine bianche. Perché è questo che ci è rimasto di D4: pagine bianche destinate a non essere mai scritte, momentum che non ci daranno mai la risposta di cui abbiamo bisogno. Incalzato più volte sulla questione, SWERY ha chiarito che non sarebbe mai ritornato sul progetto: difficilmente dunque possiamo sperare nella ricomparsa di David Young e di tutti quegli imprevedibili personaggi che circondano la sua vita ma che per un breve istante hanno anche fatto parte della nostra. Per questo abbiamo deciso di fare un lungo passo indietro, a sei anni fa, e parlarvene. Da un lato per rientrare nel mood SWERY nella nemmeno troppo lunga attesa di Deadly Premonition 2, dall'altra perché siamo un po' crudeli e vogliamo ricordarvi che, a tutt'oggi, nessuno abbia idea di chi sia il famoso D e non lo saprà mai. Non c'è niente di peggio di un thriller incompiuto, a maggior ragione se è firmato SWERY.