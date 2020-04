Dopo la chiusura di Ovosonico, nasce il team Guarini Design

Massimo Guarini ha annunciato la fondazione del nuovo team Guarini Design, dopo la chiusura di Ovosonico, che a quanto pare è avvenuta senza troppi danni per i coinvolti, come spiegato dallo stesso Guarini in un post su Facebook.

A quanto pare, l'intero team Ovosonico è stato assorbito da Digital Bros. ma perdendo lo status di team indipendente, con il brand che è rimasto in mano al fondatore e CEO, che ha deciso però di avviare una nuova impresa. Guarini Design è dunque il nuovo team indie che propone un approccio particolare con "autori liberi e produzione in outsourcing".

Sembra inoltre che non si tratti di un team dotato di un'organizzazione standard, con uffici fisici in cui trovarsi ogni giorni, quanto piuttosto un'entità più dinamica e libera, in grado di lavorare a distanza su diversi fronti e in diversi luoghi del mondo in maniera interconnessa.

Il nucleo principale del lavoro sarà dunque affidato in outsourcing, con la gestione di proprietà intellettuali, direzione creativa e diritti da parte della base centrale del team. Si tratta insomma di un concetto abbastanza nuovo per un team di sviluppo, seguendo le orme di quanto fatto da diversi studi a Hollywood e anche in ambito videoludico da personaggi come Fumito Ueda, Tetsuya Mizuguchi e Yoko Taro, per esempio.

"Sono convinto che questo sia il futuro dell'industria videoludica", ha affermato Massimo Guarini, CEO e Creative Director di Guarini Design, "Progettare senza il peso delle strutture, come un architetto che progetta e supervisione, ma poi lascia il progetto alla compagnia di costruzione".

Ovosonico era un team italiano fondato nel 2012 ed è ancora sotto il controllo di Guarini in termini di brand. Il team ha pubblicato alcuni giochi riconosciuti al livello internazionale come Murasaki Baby e Last Day of June.