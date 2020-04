Call of Duty: Modern Warfare, la mappa Village potrebbe non essere un remake

Call of Duty: Modern Warfare sta per accogliere l'arrivo della nuova mappa Village, che a quanto pare potrebbe non essere un remake della precedente mappa classica uscita con Modern Warfare 3, al contrario di quanto si pensava finora.

Village, insieme a Backlot, sono le due nuove mappe che sono emerse dall'aggiornamento alla playlist del 3 aprile, anche se l'informazione finora è rimasta ufficiosa, in attesa di dettagli da parte di Activision. La prova abbastanza schiacciante del loro prossimo arrivo era stata trovata anche nella presenza di scene tratte dalle mappe in questione utilizzate come schermate di caricamento all'interno del gioco, secondo quanto riportato da alcuni utenti.

L'idea era che si trattasse di rifacimenti di mappe già messe a disposizione in precedenza nella serie Call of Duty, in linea con quanto fatto anche con Rust e Shipment, ma potrebbe non essere questo il caso, in base agli ultimi aggiornamenti emersi.

Village, in particolare, potrebbe essere una mappa completamente nuova e slegata da quanto uscito in precedenza per Call of Duty: Modern Warfare 3. Secondo quanto riportato nel subReddit ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare, un dataminer ha trovato alcuni dettagli nei file del gioco, in particolare per quanto riguarda le dimensioni della nuova ambientazione.

La configurazione degli scenari e la dimensione della mappa non sembrano corrispondere a quelle della mappa di Modern Warfare 3 che si pensava rappresentasse la base di partenza per la nuova Village, dunque non resta che attendere informazioni ufficiali da parte di Activision per scoprire qualcosa di più chiaro.

Nel frattempo, la Stagione 3 ha una data ufficiale, mentre il mondo della serie si è ulteriormente allargato di recente con il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, di cui potete leggere la recensione a cura di Alessandra Borgonovo.