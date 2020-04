Minecraft e coronavirus: un concerto virtuale con American Football, Anamanaguchi e altri per beneficenza

Minecraft ospiterà un evento molto interessante e a scopo benefico, con un concerto virtuale che comprenderà diverse band come American Football, Anamanaguchi e altri per raccogliere fondi in favore della lotta al coronavirus.

L'evento si chiama Nether Meant e si terrà l'11 aprile nell'Elsewither, un luogo fittizio in Minecraft costruito sulla base del celebre bar Elsewhere a Brooklyn. L'area potrà essere visitata online dai giocatori ma l'evento verrà anche trasmesso in diretta su Twitch, il tutto organizzato da Open Pit, che non è nuovo a questo tipo di attività avendo già organizzato i concerti Coalchella, Firefest e Mine Gala sempre all'interno di Minecraft.

Per prendere parte all'evento in maniera diretta è necessario acquistare un biglietto venduto da Open Pit, che peraltro vende anche merchandise e altri oggetti esclusivi legati all'evento in questione, con la possibilità anche di mettersi in contatto diretto con alcuni degli artisti attraverso Discord.

Tutti i ricavi andranno all'iniziativa Good360 contro il coronavirus, in base a quanto riferito dal sito ufficiale di Nether Meant. Tra i gruppi più noti a prendere parte al concerto ci saranno dunque la band emo American Football, gli specialisti in chiptune Anamanaguchi, l'artista elettronico Baths e vari altri musicisti.

Per quanto riguarda Minecraft, abbiamo riportato qualche giorno fa l'incredibile impegno preso da alcuni utenti che hanno ricostruito l'intero pianeta Terra in scala, mentre siamo in attesa di sapere qualcosa di più sul Minecraft con Ray Tracing sviluppato in collaborazione con Nvidia.