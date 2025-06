La doppiatrice della Principessa Peach e Toad è stata rimpiazzata da Nintendo dopo 18 anni

Kelly ha doppiato per la prima volta Peach nel 2007 in Mario Strikers Charged per Wii e ha continuato a prestare la propria voce al personaggio nei giochi successivi, incluso Princess Peach Showtime dello scorso anno. In Super Mario Bros. Il Film, invece, la principessa è interpretata da Anya Taylor-Joy.

Non sono chiari i motivi dietro la decisione di Nintendo

La doppiatrice ha dato la notizia tramite il suo profilo Instagram, raccontando che Nintendo le ha comunicato il recast dei ruoli di Peach e Toad proprio ieri, nel giorno di lancio di Nintendo Switch 2.

"Grazie per tanti anni di amicizia e di gioia. Sono triste che sia finita, avrei davvero voluto dare voce a Peach e Toad per sempre", ha dichiarato su Instagram. "Nintendo mi ha fatto sapere ieri che ha deciso di riassegnare questi ruoli. Sono grata di aver potuto fare queste voci per così tanti anni. Peach e Toad sono personaggi così forti e belli che prego che vivano per sempre, indipendentemente da chi li doppi. Con tanto amore."

Al momento non sono chiari i motivi che hanno portato Nintendo a questa decisione. È interessante notare che Samantha Kelly non ha doppiato Peach e Toad in Mario Kart World, tuttavia i crediti del gioco non indicano chi l'ha sostituita.

Non si tratta chiaramente del primo recast di peso dei personaggi Nintendo. Come forse ricorderete, nel 2023 Charles Martinet, storica voce di Mario, Luigi, Wario e Waluigi, è stato sostituito da Kevin Afghani. Del resto, parliamo di brand con decenni alle spalle e probabilmente molti altri a venire, quindi è naturale che nel tempo il cast venga rinnovato.