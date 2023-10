DotAGE, il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile, anziano menagramo incluso

DotAge è finalmente disponibile, come ci ricorda il trailer di lancio ufficiale. Potete acquistarlo su Steam per 17,49€ (14,86€ in offerta lancio). Si tratta di un city builder in cui un gruppo di pips, così si chiamano gli ometti virtuali che popolano il mondo di gioco, devono far prosperare il loro nuovo villaggio e resistere a una profezia apocalittica, seguendo le indicazioni di un anziano menagramo decisamente smemorato.

Va detto che DotAGE ci è piaciuto molto, come potete leggere nella nostra recensione. Il trailer mostra alcune sequenze di gioco, che offre molto di più di ciò che sembra: