Call of Duty: Activision aveva anche ricevuto una proposta per un parco a tema

In un'intervista a GamesBeat, il presidente di Activision Rob Kostich ha dichiarato che l'azienda ha ricevuto una proposta per un parco a tema Call of Duty.

Questo fatto è emerso da una domanda che riguardava Call Of Duty come franchise multimediale. Kostich ha risposto come segue: "Abbiamo preso in considerazione molte di queste cose. Abbiamo preso in considerazione il multimediale. Abbiamo avuto proposte di parchi a tema."

Kostich ha però proseguito subito affermando che "nel corso degli anni, abbiamo sempre ottenuto i maggiori benefici quando ci siamo concentrati sul nostro gameplay principale. Direi che siamo ancora concentrati sul numero di persone che possono divertirsi con Call of Duty in tutto il mondo. Quali sono i modelli di business? Qual è il gameplay? Quali sono le cose che dobbiamo fare per assicurarci che sia davvero accessibile e divertente per ogni tipo di giocatore in tutto il mondo? In definitiva, il coinvolgimento nel nostro gameplay è di gran lunga la cosa più importante che guida il nostro successo".

Dato che questa è la prima volta che ne sentiamo parlare, è probabilmente lecito pensare che non ci sarà un parco a tema Call of Duty.