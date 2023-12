Dragon Age: Dreadwolf avrà molte più ambientazioni rispetto ai precedenti giochi

Ieri Bioware ha fissato la prima presentazione ufficiale di Dragon Age: Dreadwolf alla prossima estate, ma nel frattempo ha anticipato alcuni dettagli interessanti sul gioco, come ad esempio il fatto che questa volta i giocatori potranno visitare molte più aree del Thedas rispetto ai precedenti giochi della serie.

Questa informazione arriva da un post sul blog del sito ufficiale di Dragon Age: Dreadwolf, dove il team di Bioware ha spiegato che nel nuovo capitolo potremo esplorare più location che in passato, alcune delle quali sono da tempo nei desideri dei giocatori mentre altre saranno completamente inedite per la lore.

"Siamo sull'orlo del cambiamento", recita il post del team di sviluppo. "Questo è un mondo pieno di storie e personaggi che aspettano di conoscervi. Il destino di questo mondo è in bilico. Nei giochi passati si poteva vedere solo una fetta del mondo. In Origins, era il Ferelden, una terra devastata dalla guerra e dalla Prole Oscura. Nel II, era Kirkwall e i suoi dintorni, infestati dalla corruzione e da un mondo sotterraneo oscuro. In Inquisition, invece, ci si avventurava in gran parte di Orlais, affrontando intrighi politici tanto quanto i combattimenti."

Il post prosegue, offrendoci delle piccole anticipazioni di alcune delle location che visiteremo in Dragon Age: Dreadwolf, come le Anderfels e Antiva.

"Questa volta, però, potrete vedere molto di più del Thedas. I desolati e bellissimi calanchi dell'Anderfels con le cortine di guglie montuose lontane. I canali tortuosi e le torri scintillanti di Antiva, dove i corvi possono annidarsi in qualsiasi ombra. I mari turchesi di Rivain, con i suoi giunchi verdi e la sua gente di mare resistente. E naturalmente c'è dell'altro."

"Abbiamo pensato che questa volta fosse la cosa migliore per la storia che volevamo raccontare e speriamo che vi piaccia quanto è piaciuta a noi! Ci ha permesso di creare molte più ambientazioni rispetto ai giochi precedenti, comprese alcune in cui avete desiderato andare... e altre di cui non avete mai sentito parlare prima!"