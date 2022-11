Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma di linzorz è straripante di bellezza

Chi siamo noi per negare a Bunny Bulma il suo ruolo nel mondo? Il personaggio della serie Dragon Ball respira in questo cosplay di linzorz, che la interpreta in modo magistrale, facendola straripare di bellezza.

Come potete vedere, il costume è riprodotto alla perfezione e non manca davvero nulla, a partire dalle iconiche orecchie da coniglietta. Le foto sono casalinghe, per così dire, ma ben rendono l'allegria del personaggio, che in fondo è anche uno degli obiettivi dei cosplay.

In generale il costume sempre quello è: una già citata fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu e un paio di polsini della camicia bianca. Come si può alterare la perfezione?

Come già riportato, l'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera. Da ricordare anche il fatto che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.