Netflix con pubblicità non funziona su Apple TV e vecchi Chromecast

Il nuovo abbonamento a basso costo di Netflix con pubblicità sta facendo discutere già da un po' di tempo, ma solo di recente sono emersi alcuni inconvenienti anche in termini di compatibilità, come il fatto che non funziona con Apple TV e vecchi Chromecast, almeno per il momento.

In base alla pagina di supporto ufficiale, il nuovo piano di abbonamento sembra non funzionare su Apple TV, che non rientra tra i dispositivi supportati dal servizio, così come i modelli più vecchi di Chromecast.

Netflix, il logo

Per quanto riguarda i dispositivi google, infatti, solo il modello a 4K che quello più recente a 1080p possono utilizzare l'abbonamento con pubblicità di Netflix.

Tutto questo, ovviamente, salvo aggiornamenti successivi che correggano la situazione, ma al momento la limitazione sussiste e non è cosa da poco, considerando la diffusione di questi dispositivi. In particolare, il supporto per Apple TV dovrebbe essere risolto a breve, perché è improbabile che l'incompatibilità resti assoluta con tutti i modelli del set top box di Apple.

In ogni caso, si tratta probabilmente di un altro elemento dubbio di un piano che non ha convinto pienamente molte persone. Ricordiamo che l'abbonamento Netflix con pubblicità ha un prezzo di 5,49 euro al mese e offre le prestazioni e dell'abbonamento base a 720p, con un dispositivo solo per volta, oltre ovviamente all'introduzione di stacchi pubblicitari ogni ora di contenuti.

Da notare anche che l'abbonamento con pubblicità blocca almeno 258 film e serie TV negli USA, cosa che dev'essere aggiunta agli elementi distintivi di questo nuovo sistema di sottoscrizione.