Dragon Ball Daima ha confermato per la prima volta il vero nome di Junior / Piccolo

Precisamente, abbiamo la conferma di qual è il vero nome di Junior o Piccolo , l'amico e maestro di Gohan (e non solo, ovviamente). Per lungo tempo Piccolo è stato noto solo come "il namecciano senza nome", ma ora la serie animata di Dragon Ball Daima ha svelato che un nome ce l'ha eccome.

Il vero nome di Junior / Piccolo in Dragon Ball (SPOILER)

In Dragon Ball Daima, il namecciano del Regno dei Demoni, Neva, si avvicina a Goku e compagni mentre continuano la loro ricerca delle Sfere del Drago. L'anziano namecciano coglie l'occasione per rivelare che il Piccolo originale, l'essere che era sia il Supremo che il Grande Mago Piccolo, era conosciuto come Katattsu. Sembra inoltre che l'attuale Piccolo fosse a conoscenza di questo fatto da sempre, ma non lo ha mai condiviso con nessuno. Bisogna precisare che non è la prima volta che si parla di Katattsu, in quanto era stato citato in Dragon Ball Xenoverse 2 del 2016, ma tecnicamente nei manga e negli anime non era mai stato confermato questo nome. Ora è stato ufficializzato da Daima.

Junior e Neva da Dragon Ball

Se la spiegazione vi confonde, facciamo un ripasso rapido. Piccolo ha subito molti cambiamenti nella storia della serie. Quando fu introdotto per la prima volta nell'originale Dragon Ball, arrivò come il Grande Mago Piccolo, che rappresentava il lato malvagio del namecciano senza nome (che ora sappiamo si chiamava Katattsu).

Per diventare il Dio della Terra, l'ex namecciano senza nome ha diviso a metà il suo lato buono e quello cattivo, e il primo è diventato il Supremo. Il secondo è diventato invece Grande Mago Piccolo.

Quando il Grande Mago Piccolo fu ucciso da un giovane Goku, "partorì" il Piccolo che conosciamo oggi sputando un uovo nei suoi ultimi istanti. Il giovane Piccolo diventa un nemico nella serie originale, ma in seguito cambia idea nella saga Z grazie all'influenza di Gohan. Visto che Piccolo è una diversa versione di Katattsu, il suo vero nome è sempre Katattsu.

Ricordiamo infine che i fan di Dragon Ball Daima hanno già una teoria su chi sia il vero cattivo finale.