Dragon Ball FighterZ: Gogeta SS4 sarà presentato stasera su Twitch

Bandai Namco ha comunicato ufficialmente che stasera mostrerà la versione di Dragon Ball FighterZ di Gogeta SS4. Questo temibile lottatore sarà mostrato al termine di una diretta su Twitch che è cominciata proprio in questi minuti.

La presentazione di questo atteso lottatore sarà tenuta come vera e propria ciliegina sulla torta dell'evento: "un evento speciale vuol dire che ci sono contenuti speciali" leggiamo sul profilo Twitter della compagnia.

La diretta può essere trovata sul canale Twitch esport di Bandai Namco, che potrete trovare seguendo questo indirizzo.

L'arrivo di Gogeta SS4 in Dragon Ball FighterZ era stato annunciato diverso tempo fa, ma adesso il publisher dovrebbe essere pronto ad annunciare anche la data di uscita, oltre che le caratteristiche di questo lottatore.

Un guerriero che, se fosse per la forza "reale" non dovrebbe aver problemi a spazzare via la gran parte del roster presente nel gioco, ma che, per esigenze di gameplay, dovrà essere bilanciato per essere una valida aggiunta ad un cast di personaggi spettacolari, ma ben pensati.