Animal Crossing: New Horizons: trailer con le novità di marzo 2021: Super Mario è solo l'inizio

Marzo sarà un mese importante per Animal Crossing: New Horizons. Il 20, infatti, sarà il primo compleanno del gioco e da quel momento in poi le prime attività stagionali potrebbero cominciare a ripetersi. Per questo motivo è interessante scoprire attraverso un nuovo trailer tutte le novità di marzo 2021, così da capire come la grande N abbia intenzione di portare il suo blockbuster. A vedere quello che ci aspetta, Super Mario sembra essere solo l'inizio.

I festeggiamenti del 35simo compleanno di Super Mario hanno portato in dote un gran quantitativo di nuovi oggetti e attività in grado di modificare l'aspetto e la struttura delle nostre isole. I tubi, per esempio, è vero che sono un omaggio chiaro all'idraulico italiano, ma sono anche un modo per spostarsi da un capo all'altro dell'isola in pochi istanti.

Oltre agli oggetti di Super Mario, a marzo si festeggerà San Patrizio, con vestiti e quadrifogli a tema, ma sarà anche il mese del bambù: sarà possibile creare tanti nuovi oggetti e progetti grazie a questo speciale materiale.

Tutto questo senza dimenticare gli insetti e i pesci che torneranno a fare capolino sull'isola, fondamentali per aiutarci a smaltire lo stress accumulato per ripagare Tom Nook.