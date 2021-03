Steam: i saldi New Game+ Expo 2021 sono una 48 ore di offerte su molti giochi giapponesi

Il New Game+ Expo 2021 è stato un evento nel quale molti publisher di culto giapponesi si sono organizzati per presentare i giochi che arriveranno nei prossimi mesi su PC e console. Per questo motivo su Steam sono iniziati i saldi dedicati all'evento, una 48 ore di offerte su molti giochi giapponesi davvero interessanti.

Stiamo, infatti, parlando di publisher come Natsume, Inti Creates, NIS, Gungho e Idea Factory che hanno messo in saldo i loro giochi più vecchi e fanno anche la possibilità di prenotare le loro ultime uscite talvolta con un po' di sconto.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte Steam dedicate al New Game+ Expo 2021. Di seguito, invece, potrete riguardarvi la diretta nel caso in cui ve la siate persa.

Tra i giochi più interessanti segnaliamo Guilty Gear Strive, appena rimandato, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, Disgaea 5 Complete e diversi Harvest Moon.

Gli sconti dureranno solo 48 ore, quindi, nel caso in cui siate interessati, affrettatevi.