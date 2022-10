Dragon Ball, il cosplay di C18 vestita da Bunny Bulma di tearastar è travolgente

Due miti del mondo dei cosplay vengono mescolati in questo travolgente costume di tearastar, che fa indossare i panni di Bunny Bulma all'androide C18, in un cortocircuito che che i fan di Dragon Ball apprezzeranno sicuramente, anche perché la realizzazione è davvero travolgente.

Come potete vedere, la cosplayer ha riprodotto in modo fedelissimo la pettinatura di C18, ma invece di farle indossare il suo vestito classico, ha scelto di avvicinarla a Bunny Bulma con una fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu e un paio di polsini della camicia bianca.

Il risultato è davvero divertente e stravagante allo stesso tempo.

Come già riportato, l'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera. Da ricordare anche il fatto che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.