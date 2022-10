Sonic Frontiers sarà il modello che seguiranno tutti i capitoli 3D del gioco

Sonic Frontiers diventerà il modello seguito da tutti i capitoli 3D principali del franchise. A dirlo è stato il producer Takashi Iizuka ai nostri microfoni.

Intervistato da Vincenzo Lettera, lo sviluppatore ha avuto modo di parlare anche di cosa significherà il nuovo gioco per il franchise Sonic nel suo complesso.

Alla domanda: "A questo punto pensi che l'impostazione di Sonic Frontiers sarà quella che SEGA adotterà per i Sonic in 3D d'ora in poi?", Iizuka ha risposto prima specificando che SEGA non abbandonerà i capitoli 2D, visto che contano ancora una grande quantità di appassionati: "Quest'anno abbiamo pubblicato Sonic Mania e Sonic Origins perché abbiamo ancora molti fan che amano quel gameplay action platform 2D classico, e continueremo sicuramente a proporre quella tipologia di giochi," quindi ha affrontato la questione dei Sonic 3D, entrando nel dettaglio del ruolo che Sonic Frontiers avrà nell'evoluzione della serie: "Anche quando parliamo dei capitoli in 3D, sappiamo che c'è una fetta di pubblico che ama le sequenze più arcade e adora finire i livelli nel minor tempo possibile, perciò cercheremo di accontentare anche loro. Ma quando parliamo dei capitoli principali, vogliamo che i futuri giochi di Sonic continuino a sviluppare il concetto di Open Zone che abbiamo introdotto con Frontiers."

I livelli nel cyberspazio sono stati pensati proprio per accontentare i fan di vecchia data, come confermato da Iizuka stesso nella risposta successiva.

Insomma, Sonic Frontiers vuole essere un progetto evolutivo, che non rinnega il passato del franchise, ma che guarda ai gusti moderni in fatto di videogiochi.