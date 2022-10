Hideo Kojima si è fatto fotografare insieme a Jim Ryan, il presidente di Sony. Lo scatto è volto a sottolineare come ci sia una collaborazione in corso tra Sony e Kojima Productions, probabilmente per Death Stranding 2, titolo di cui si è parlato molto ultimamente, anche se non è stato ancora presentato.

La foto in sé è normalissima, nel senso che non ci sono dettagli rivelatori sul gioco in sviluppo, anche se probabilmente uscirà fuori qualche teoria sulla maglietta indossata da Kojima. Ciò che conta, comunque, è l'idea trasmessa dallo scatto, ben colta da molti commentatori.

C'è da sottolineare che la foto dei due arriva in un certo senso in risposta a quella tra Kojima e Phil Spencer, il capo di Microsoft, per sottolineare come Kojima Productions sia uno studio indipendente, aperto a collaborare con chiunque sia interessato ai suoi progetti (leggasi: li finanzi).

Che aggiungere? Non resta che attendere i futuri annunci di Kojima Productions, che sappiamo essere al lavoro su di un gioco solo cloud per Microsoft e per un titolo esclusivo per PlayStation, probabilmente il già citato Death Stranding 2.