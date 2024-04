Dragon Ball: Sparking! Zero, nuove immagini e personaggi del cast confermati da V-Jump

Arrivano dalle pagine della celebre rivista nipponica V-Jump alcune novità riguardanti Dragon Ball: Sparking! Zero, il picchiaduro di Bandai Namco dedicato alla serie di Akira Toriyama, con alcuni personaggi confermati e immagini per il cast in questione.

Negli scan che circolano da parte della rivista in questione possiamo vedere diversi altri combattenti rispetto a quelli già noti, che consentono di ampliare la conoscenza del roster, il quale comprende personaggi tratti dalla serie classica e da Super.



Alcune nuove immagini riguardano, in particolare, Dyspo e Super Saiyan Kale, oltre ai già noti Muten, Piccolo, Trunks, Videl e Gohan, come possiamo vedere in altri tweet che riportano le pagine della rivista.



Nel complesso, Dragon Ball: Sparking! Zero sembra dunque presentare un cast veramente ampio, come da tradizione per la serie in questione.