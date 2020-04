Dragon Ball Super, Gran Sacerdote: ecco due personaggi che potrebbero sconfiggerlo

Dragon Ball Super ha introdotto nel franchise creato da Akira Toriyama un numero enorme di nuovi personaggi potentissimi: addirittura sono arrivati gli Dei della Distruzione e gli Angeli, con annesso multiverso. Probabilmente avrete già conosciuto il Gran Sacerdote, e la domanda che si pongono molti lettori e spettatori è la seguente: chi potrebbe sconfiggerlo?

Anche la redazione di CBR.com si è posta questa domanda: il Gran Sacerdote di Dragon Ball Super è uno degli assistenti di Zeno e di Zeno del Futuro, nonché il padre di tutti gli angeli, Whis compreso. Ma pare che esistano due personaggi in grado di sconfiggerlo, e ve li riporteremo qui di seguito in questo rapido articolo; considerate tuttavia che si tratta di speculazioni e di ragionamenti, niente di più. In futuro Akira Toriyama e Toyotaro potrebbero tornare sul personaggio e modificarlo. Anche Moro potrebbe rivelarsi uno dei guerrieri più forti di tutti gli universi, del resto.

Il primo personaggio che potrebbe battere il Gran Sacerdote è naturalmente Zeno, che è anche il suo "capo". Il ragionamento alla base di questa convinzione è abbastanza ovvio: Zeno è il Re dei 12 Universi di Dragon Ball Super ed è possibile considerarlo l'entità più potente in assoluto di tutto il franchise di Akira Toriyama. Cancella e ripristina interi universi con uno sforzo minimo. Le divinità della creazione e della distruzione sono tutte suoi sottoposti.

Il secondo personaggio che potrebbe battere il Gran Sacerdote, ammesso che abbia voglia di combattere, è Super Shenron. Si tratta del primo drago delle sfere in assoluto, creato assieme alle Super Sfere del Drago. Grande come intere galassie, è possibile comunicare con lui solo utilizzando la lingua divina; il Dragon Shenron della Terra e il Drago Polunga di Namecc sono stati creati a sua immagine.

Tanto per peccare di completezza, eccovi qui di seguito un'immagine del Gran Sacerdote di Dragon Ball Super. Vi piace questo nuovo personaggio della serie? Lo reputate davvero così forte, o anche Goku potrebbe battersi contro di lui?