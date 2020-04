The Dark Pictures: Little Hope, nuove immagini dell'horror di Supermassive Games

Bandai Namco ha pubblicato nuove immagini di The Dark Pictures: Little Hope, l'horror di Supermassive Games in arrivo su PS4, PC e Xbox One.

The Dark Pictures: Little Hope è il secondo capitolo nella serie di avventure horror create da Supermassive Games, lo sviluppatore di Until Dawn, e sposta l'attenzione su di una piccola cittadina.

Bloccati e isolati nell'abbandonata città di Little Hope, 4 studenti e un loro professore devono sfuggire dalle apparizioni da incubo che li perseguitano senza tregua in una nebbia impenetrabile.

Ogni gioco è ispirato da fatti, storie o miti del mondo reale e ha trama, ambientazione e cast di personaggi completamente nuovi.

Qui trovate la recensione di The Dark Pictures: Man of Medan, il primo episodio.

Le nuove immagini mostrano l'anima puramente horror di tutta l'avventura, che arriverà tra qualche mese su PS4, Xbox One e PC.

Cosa farete? Lo giocherete?