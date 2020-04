Fortnite e Deadpool, trova il galleggiante da piscina

Trova il galleggiante da piscina di Deadpool è una delle più recenti sfide di Fortnite Capitolo 2 della Settimana 8 dedicate all'eroe Marvel Studios più irriverente di sempre. Queste tra l'altro potrebbero anche essere le ultime sfide in assoluto di Deadpool, ma Epic Games potrebbe comunque stupirci. Intanto vediamo la guida per la settimana attuale. Avete cercato i pennarelli neri di Deadpool, avete cercato le doppie pistole di Deadpool, adesso dovete trovare anche il galleggiante da piscina dell'eroe in questione. Basterà questo, per completare la sfida della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 di cui vi stiamo parlando. Dopodiché, una volta completata anche la seconda che vi richiederà di ballare presso lo Yacht, otterrete addirittura uno stile aggiuntivo gratuito: quello di Deadpool senza la maschera rossa.

Ma dove si trova il galleggiante da piscina di Deadpool? Come potrete immaginare, gli sviluppatori di Epic Games lo hanno collocato nella stanza di Skye, accessibile dalla schermata principale del Pass Battaglia della Stagione 2. Accedete al menù di potenziamento eroi, poi scorrete le voci fino a Skye. Nella sua stanza noterete il galleggiante in basso a destra, interagite con lo stesso e avrete completato la missione.

Fate riferimento al video qui di seguito riportato, seguitelo passo passo e non avrete alcun problema con la missione del galleggiante da piscina di Deadpool. Se doveste averne bisogno, fate tranquillamente riferimento al campo dedicato ai commenti di questo articolo.