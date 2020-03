Dragon Ball Super, Vegeta Ultra Istinto protagonista di tante nuove fanart

Vegeta fino a questo momento non ha ancora raggiunto la sua forma Ultra Istinto su Dragon Ball Super, ma basandosi sulla trasformazione già ottenuta da Goku i fan dell'opera di Akira Toriyama si sono divertiti a realizzare tante nuove fanart; fanart che hanno letteralmente fatto impazzire il web.

Negli ultimi giorni si sono letteralmente rincorsi i nuovi disegni a tema Vegeta Ultra Istinto di Dragon Ball Super; di conseguenza il sito CBR.com li ha raccolti in un pratico elenco, che trovate nel campo Fonte di questo articolo. Intanto, però, noi vogliamo mostrarvi almeno due fanart che meritano particolare attenzione.

La prima è quella di Majin Vegeta Ultra Istinto, completamente non canonica: difatti, anche se Vegeta raggiungesse prima o poi questa evoluzione in Dragon Ball Super, non potrebbe tornare nella forma Majin, forse neppure nuovamente sotto il controllo di Babidi.

La seconda immagine rinuncia invece ai capelli argentei dell'Ultra Istinto per realizzare un Vegeta forse più fedele a come apparirebbe realmente nell'anime. Non ci sentiamo di escludere questa eventualità, ad un certo punto della serie: magari il recente allenamento su Yardrat (mostrato solo nell'anime) lo aiuterà a raggiungere (e persino superare) Goku.