Final Fantasy 7 Remake, il team di sviluppo è concentrato al 100% sul seguito

Il team di sviluppo di Final Fantasy 7 Remake è concentrato al 100% sul nuovo capitolo. A dirlo è stato Yoshinori Kitase durante un evento stampa di presentazione svoltosi a Milano nei giorni scorsi, in cui abbiamo avuto modo di provare il gioco.



Sostanzialmente il primo capitolo è concluso e il team è passato in pianta stabile sul secondo capitolo, che comunque sia non ha ancora una data d'uscita (immaginiamo non a brevissimo). Che il team di sviluppo avesse iniziato a lavorare sulla seconda parte di Final Fantasy 7 Remake non è una grossa novità, ma almeno ora abbiamo un'informazione più precisa in merito.



Per il resto giusto oggi è uscita la demo di Final Fantasy 7 Remake per PS4, scaricabile liberamente dal PlayStation store.



Se volete avere più informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere il nostro provato di Final Fantasy 7 Remake fresco di pubblicazione, in cui Vincenzo Lettera ha scritto:

Nonostante qualche dubbio che ci riserviamo di verificare in fase di recensione, il tempo passato con la nuova demo di Final Fantasy 7 Remake provata da Square Enix a Milano ci ha completamente stregato, e non solo perché conferma l'ottimo lavoro fatto da Kitase e il suo team nell'ammodernare l'aspetto e il gameplay del cult uscito nel 1997. Girare tra le strade di Midgar ci ha dato un assaggio di quanto la città appaia adesso più viva e interessante, lasciandoci un appetito irreprimibile e la voglia di esplorarla in ogni angolo. Soprattutto, la sensazione che ci ha dato questa prova è che ci sia ancora molto che Square Enix abbia voluto tenere nascosto, tanto nella trama quanto nel gameplay. Dopotutto, Final Fantasy 7 Remake dovrà necessariamente sorprendere, sbalordire ed emozionare come fece l'originale all'epoca se davvero vuole essere quello a cui Kitase punta: "Il JRPG definitivo per una nuova generazione di giocatori".