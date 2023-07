Dragon Ball Z: Kakarot, ecco un nuovo trailer del DLC 'The 23rd World Tournament'

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball Z: Kakarot dedicato all'espansione "The 23rd World Tournament", precedentemente annunciata con il titolo "Chaos at the World Tournament", che mostra la nuova arena "Ground Battle".

Si tratta dell'iconico ring in cui si svolgono i tornei di arti marziali a cui più volte Goku e compagni hanno partecipato e trionfato, che dovrebbe risultare sicuramente familiare a chiunque abbia visto la serie anime o letto il manga.