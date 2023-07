Cyberpunk 2077 ha raggiunto il giudizio Molto Positivo su Steam, dopo più di due anni

Cyberpunk 2077 si è ripreso?

Cyberpunk 2077 fu lanciato in condizioni pietose su alcune piattaforme

Un cambiamento così radicale nel giudizio della comunità non è scontato, nemmeno per un gioco come Cyberpunk 2077. Evidentemente le mosse fatte da CD Projekt Red devono essere piaciute alla comunità, che in qualche modo ha rivalutato il gioco, nonostante il lancio disastroso su alcune piattaforme, in particole le console di vecchia generazione.

C'è da dire che la versione PC è sempre stata quella messa generalmente meglio. Non che i bug mancassero o che fosse particolarmente pulita, ma quantomeno era giocabile da subito. Comunque sia, arrivato alla versione 1.63 il gioco risulta essere molto più pulito.

Certo, si può aggiungere che sono passati due anni e mezzo, quindi qualcuno potrebbe essere stato scoraggiato dall'attesa e potrebbe giustamente non aver perdonato l'editore polacco. Detto questo, il ribaltamento del giudizio collettivo è sicuramente un buon segnalae per il lancio di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la prima e unica espansione maggiore del gioco, in arrivo a fine settembre su PC, Xbox Series X/S e PS5.