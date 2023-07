PlayStation Store: stanno per arrivare gli Sconti Estivi, segnatevi la data

Tramite il PlayStation Blog, Sony ha annunciato che i Sconti Estivi del PlayStation Store torneranno la prossima settimana, con tanti giochi PS5 e PS4 a prezzo stracciato. Segnatevi la data sul calendario, le nuove offerte saranno disponibili a partire da mercoledì 19 luglio 2023.

Per il momento la compagnia sta mantenendo il massimo riserbo su quali giochi verranno proposti a prezzo scontato per l'occasione, con la lista completa che verrà presentata solo la prossima settimana. In ogni caso, considerando le offerte degli scorsi anni degli Sconti Estivi, è lecito aspettarsi centinaia, se non migliaia, di titoli e DLC in promozione che dovrebbero accontentare i gusti di un po' tutti.