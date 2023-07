Xbox Game Pass Friends & Family: termina la fase preview in vista del lancio mondiale

Microsoft concluderà la fase preview del servizio Xbox Game Pass Friends & Family il prossimo 15 agosto 2023 nei paesi dove stava testando il nuovo abbonamento, in vista del lancio ufficiale su scala globale, che si spera avverrà nei prossimi mesi.

La conferma è arrivata grazie a una segnalazione di Idle Sloth su Twitter, che ha riportato l'email ricevuta da un utente, dove la compagnia afferma che è in procinto di terminare il programma preview per "studiare un'offerta da lanciare in futuro a livello mondiale".

"Grazie per aver partecipato al programma preview di Xbox Game Pass Friends & Family", recita l'avviso. "È stato incredibile vedere i nostri membri di Game Pass Ultimate condividere il divertimento di Game Pass con amici e familiari. Il 15 agosto 2023 terminerà l'anteprima e cercheremo di trarre insegnamento dagli ultimi mesi per studiare un'offerta che potremo lanciare in futuro in tutto il mondo.