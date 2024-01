Dragon Quest Builders annunciato per PC Steam con data di uscita

Il prezzo consigliato è quello di 27,99 euro , ma chi ha già acquistato Dragon Quest Builders 2 su Steam riceverà uno sconto al momento dell'acquisto. Non solo, è disponibile anche un bundle che include ambo i giochi, venduto a 69,40 euro. Per maggiori dettagli o se siete interessati all'acquisto vi rimandiamo alla pagina ufficiale .

Una valida alternativa a Minecraft

Dragon Quest Builders è stato pubblicato per la prima volta nel lontano 2016, su PS4, PS4 e PS Vita, approdando successivamente anche su Nintendo Switch nel 2018 e nel 2022 su iOS e Android. Insomma, mancavano all'appello le versioni Xbox e PC, con quest'ultima che finalmente è in dirittura d'arrivo. Il sequel, Dragon Quest Builders 2, è invece arrivato nei nostri lidi nel 2019 su PS4, Switch e PC, con a seguire la versione Xbox One nel 2021.

Dragon Quest Builders si pone come uno spin-off della serie principale di Square Enix, ambientato in un mondo alternativo in cui il malvagio Dragonlord ha avuto la meglio sugli eroi e ha privato gli umani della capacità di creare, costringendoli a vivere tra le rovine. Nei panni del "Costruttore Leggendario", ovvero un umano non colpito dalla maledizione, avremo il compito di riportare la speranza, costruendo villaggi, sconfiggendo mostri e aiutando le persone. Il gioco fa perno su elementi di crafting, sandbox e avventura, rivelandosi una valida alternativa a Minecraft, come spiegato anche nella nostra recensione di Dragon Quest Builders.